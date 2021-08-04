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Президент «Ростова»: «Кандидатура Юрия Семина была утверждена сразу, больше никого не рассматривали»

15:20
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал выбор Юрия Семина в качестве нового главного тренера команды.

«Кандидатура Юрия Семина была утверждена сразу, больше никого не рассматривали. Мы знакомы с Юрием Павловичем давно, он один из лучших тренеров в России. Переговоры длились не более пяти минут, мы быстро нашли взаимопонимание. Был определен ряд задач, которые стоят перед тренером и командой, но раскрывать подробности на данный момент не будем», — заявил Арутюнянц «СЭ».

Предыдущим клубом Семина был «Локомотив», в котором он работал с августа 2016 года до мая 2020-го. Под его руководством москвичи стали чемпионами России, дважды выиграл Кубок и стали обладателями Суперкубка России.

После двух туров Тинькофф РПЛ «Ростов» находится на 15-м месте в турнирной таблице, не набрав ни одного очка.

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Константин Алексеев все материалы автора

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