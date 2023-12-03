Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:05

Тихонов выступил за возвращение к системе «весна-осень» в РПЛ: «Не надо в декабре играть в футбол»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов высказался о возможном возвращении к проведению чемпионата России по системе «весна-осень».

«Мы играли по системе «весна-осень», и это не мешало нам хорошо выступать в еврокубках. Вот и ответ. Наш чемпионат заканчивался где-то 25 ноября. Несколько команд, в том числе и мы, тренировались еще несколько недель и играли в Лиге чемпионов. И играли успешно. Какие вопросы могут возникать? Не надо в декабре играть в футбол. Зима на зиму не приходится, мы не в Европе, мы не на юге, у нас северная страна. Может и в ноябре снег выпасть. Здесь не угадаешь. Но в декабре никто не играет. Я считаю, что это стечение обстоятельств, но оно может быть и в середине ноября. И что делать? Есть руководство, пускай принимает решение. Нравится им такой футбол — значит, нравится. Нет — надо что-то менять», — сказал Тихонов «СЭ».

Проведение матчей 17-го тура РПЛ ЦСКА — «Ростов» (2:0) и «Локомотив» — «Зенит» оказалось под угрозой из-за сильного снегопада в Москве.

Перед игрой ЦСКА — «Ростов» на домашнем для армейцев стадионе «ВЭБ Арена» снег убирали лопатами и трактором несколько часов, а после старта игры продолжили это делать на тех участках поля, на которых не проходил матч.

Начало встречи «Локомотив» — «Зенит» перенесли на полчаса из-за плохих погодных условий.

Трактор убирает поле от&nbsp;снега, Федор Чалов в&nbsp;борьбе за&nbsp;мяч. Революционное предложение для РФС и РПЛ: давайте играть летом, а не зимой!

Андрей Тихонов
Футбол
РПЛ
3
1
Читайте также
Форвард «Тампы» Кучеров признан лучшим игроком месяца в НХЛ
Российский биатлонист Поршнев объявил о завершении карьеры в 27 лет
Медведев высказался о причинах вмешательства США в конфликт на Украине
Медведев высказался о причинах вмешательства США в конфликт на Украине
Киссинджер в последнем интервью заявил о невозможности создания Палестины
В США заявили об освобождении Одессы военными ВС РФ для защиты Крыма
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур: «Локомотив» — «Зенит», ЦСКА — «Ростов» и другие матчи
«Краснодар» — «Оренбург»: видео голов матча
«Краснодар» обыграл «Оренбург» и вернулся на первое место в РПЛ
«Локомотив» — «Зенит»: видео голов
Непомнящий считает, что РПЛ лучше проводить по схеме «весна-осень»
«Локомотив» — «Зенит»: Глушенков вывел хозяев вперед
2:1! «Локо» снова ведет против «Зенита». Онлайн-трансляция матча после мощного снегопада
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент: «Бальбуэна счастлив в «Динамо». Об уходе нет смысла говорить»

Балахнин рассказал, что за свою тренерскую карьеру встречал очень много неординарных футболистов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости