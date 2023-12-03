Тихонов выступил за возвращение к системе «весна-осень» в РПЛ: «Не надо в декабре играть в футбол»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов высказался о возможном возвращении к проведению чемпионата России по системе «весна-осень».

«Мы играли по системе «весна-осень», и это не мешало нам хорошо выступать в еврокубках. Вот и ответ. Наш чемпионат заканчивался где-то 25 ноября. Несколько команд, в том числе и мы, тренировались еще несколько недель и играли в Лиге чемпионов. И играли успешно. Какие вопросы могут возникать? Не надо в декабре играть в футбол. Зима на зиму не приходится, мы не в Европе, мы не на юге, у нас северная страна. Может и в ноябре снег выпасть. Здесь не угадаешь. Но в декабре никто не играет. Я считаю, что это стечение обстоятельств, но оно может быть и в середине ноября. И что делать? Есть руководство, пускай принимает решение. Нравится им такой футбол — значит, нравится. Нет — надо что-то менять», — сказал Тихонов «СЭ».

Проведение матчей 17-го тура РПЛ ЦСКА — «Ростов» (2:0) и «Локомотив» — «Зенит» оказалось под угрозой из-за сильного снегопада в Москве.

Перед игрой ЦСКА — «Ростов» на домашнем для армейцев стадионе «ВЭБ Арена» снег убирали лопатами и трактором несколько часов, а после старта игры продолжили это делать на тех участках поля, на которых не проходил матч.

Начало встречи «Локомотив» — «Зенит» перенесли на полчаса из-за плохих погодных условий.