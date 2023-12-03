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Сегодня, 18:08

Балахнин рассказал, что за свою тренерскую карьеру встречал очень много неординарных футболистов

Алина Савинова
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Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о работе с футболистами во время тренерской деятельности.

«За мою тренерскую карьеру очень много было неординарных футболистов. Представляете, с 1998 года сколько я повидал классных игроков, когда я начал уже работать тренером в «Ростове». Прошло 30 лет, представляете, сколько поколений за это время сменилось? За этот период было много хороших, очень хороших футболистов, и я бы не хотел кого-то выделять. Были в разные годы разные лидеры — и именитые, и нет», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

64-летний Балахнин, помимо «Ростова», работал в «Витязе» и «Сибири». Также он входил в тренерский штаб Леонида Слуцкого в сборной России и был тренером-консультантом женской национальной команды.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11356910-balahnin-za-moyu-trenerskuyu-kareru-bylo-ochen-mnogo-neordinarnyh-futbolistov.html
Футбол
Сергей Балахнин
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1
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2
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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 2 : 0
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