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Сегодня, 18:30

Тихонов предположил, что «Спартак» покупал Жозе, потому что руководство знало о намерении Соболева уйти

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Енисея» и экс-полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о переходе нападающего Виллиана Жозе в московский клуб.

— При этом клуб купил Виллиана Жозе, который до сих пор не может набрать форму...

— Не хочу обсуждать внутреннюю кухню. Я, как и вы, знаю из прессы, что у него лишний вес. Думаю, что «Спартак» покупал этого нападающего, потому что руководство знало, что Соболев намерен уйти. А возможно, хотели повысить конкуренцию.

— Раньше в таких ситуациях все критиковали Леонида Федуна. Ощущение, что с его уходом лучше точно не стало.

— Давайте будем смотреть по результатам. Все-таки я не в курсе того, что происходит внутри команды. А по результатам посмотрим и сравним потом. Надо оценивать глобально.

Виллиан Жозе выступал за «Бетис» с лета 2021 года. Он провел за испанский клуб 126 матчей, забил 31 гол и сделал 12 результативных передач.

Александр Соболев. «За что платить Соболеву деньги, если он думает о «Зените»? Тихонов — об отстранении форварда «Спартака»

Александр Соболев
Андрей Тихонов
Виллиан Жозе
ФК Спартак (Москва)
2
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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