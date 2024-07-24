Булыкин допустил, что «Локомотив» и «Динамо» могут сыграть вничью

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин предположил, что матч 2-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Динамо» завершится ничьей.

«Жаль, что не получится присутствовать на матче, но с удовольствием посмотрю игру между двумя моими бывшими клубами по телевизору. Для «Динамо» этот матч не будет легкой прогулкой. Предполагаю, что может даже случиться ничья, хотя «Динамо» является фаворитом. Будем надеяться, что команды порадуют нас атакующим футболом, ведь оба коллектива любят играть в таком стиле. Посмотрим, чем закончится очередное московское дерби», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Матч «Динамо» — «Локомотив» состоится 27 июля и начнется в 17.30 по московскому времени. В стартовом туре РПЛ железнодорожники обыграли «Акрон» (3:2), а бело-голубые победили «Факел» (3:1).