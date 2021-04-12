Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Тихонов — о второй путевке в Лигу чемпионов: «Спартак» сделает выводы после поражения от «Локомотива»

13:58
Теги:

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» предположил, кто в Тинькофф-РПЛ будет бороться за вторую путевку в Лигу чемпионов.

11&nbsp;апреля. Москва. &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. Федор Смолов и&nbsp;Марко Николич.Николич переигрывает Тедеско, Смолов и Гильерме рвутся на Евро. Кто раскусит этот «Локо»?!

«Одного конкретного фаворита я назвать не могу, — сказал Тихонов «СЭ». — «Спартак», «Локомотив», ЦСКА — все эти команды борются за Лигу чемпионов. Еще 5 игр и может произойти все, что угодно. Кто больше готов психологически и физически? В данный момент невозможно сказать, кто именно. Очень много факторов влияет на это. Я думаю, что «Спартак» сделает выводы после поражения от «Локомотива» и как-то поменяет свою игру. Красно-белые до этого показывали хорошую игру, да и вчера были неплохие моменты. Я думаю, что только три команды будут разыгрывать путевку в Лигу чемпионов. Еще 15 очков впереди, да и шансы у всех равные. Посмотрим, это очень интересно».

В Лигу чемпионов из Тинькофф-РПЛ выходят две команды. После 25-го тура «Зенит» идет на первом месте (54 очка). На втором месте «Спартак» с 47 очками. «Локомотив» занимает третью строчку и отстает от второго места на одно очко.

(Артем Бухаев)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры




Загрузка...