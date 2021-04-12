Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» предположил, кто в Тинькофф-РПЛ будет бороться за вторую путевку в Лигу чемпионов.

«Одного конкретного фаворита я назвать не могу, — сказал Тихонов «СЭ». — «Спартак», «Локомотив», ЦСКА — все эти команды борются за Лигу чемпионов. Еще 5 игр и может произойти все, что угодно. Кто больше готов психологически и физически? В данный момент невозможно сказать, кто именно. Очень много факторов влияет на это. Я думаю, что «Спартак» сделает выводы после поражения от «Локомотива» и как-то поменяет свою игру. Красно-белые до этого показывали хорошую игру, да и вчера были неплохие моменты. Я думаю, что только три команды будут разыгрывать путевку в Лигу чемпионов. Еще 15 очков впереди, да и шансы у всех равные. Посмотрим, это очень интересно».

В Лигу чемпионов из Тинькофф-РПЛ выходят две команды. После 25-го тура «Зенит» идет на первом месте (54 очка). На втором месте «Спартак» с 47 очками. «Локомотив» занимает третью строчку и отстает от второго места на одно очко.

(Артем Бухаев)