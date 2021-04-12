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Источник: Рангник подписал контракт с «Локомотивом». Он будет консультировать железнодорожников

13:31
Ральф Рангник. Фото Twitter
Ральф Рангник. Фото Twitter
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Немецкий тренер Ральф Рангник подписал контракт с «Локомотивом», сообщает сайт DPA 12 апреля.

По данным источника, 62-летний специалист будет оказывать железнодорожникам консультационные услуги. В целях ознакомления с клубом Рангник присуствовал на матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:0).

Последним местом работы Рангника был «Лейпциг», где он занимал должность руководителя отдела международных отношений и скаутинга.

После 25 туров «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая на одно очко от «Спартака».

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