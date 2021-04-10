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Тихонов назвал игру «Локомотив» — «Спартак» матчем года для обеих команд

14:16
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Локомотива» в рамках 25-го тура Тинькофф РПЛ.

«Обе команды находятся в очень хорошей форме. «Локомотив» одержал определенное количество уверенных побед, то же самое и «Спартак». Группы атаки сильно выглядят у обеих команд. Но оба соперника не только пойдут вперед, но и будут уделять внимание обороне. В какой-то степени игра может быть осторожной, но исполнительское мастерство футболистов высокое, поэтому можно ждать голы. Это матч года и для «Локомотива», и для «Спартака». Если они хотят бороться за золотые медали, сейчас терять очки нельзя. Очень ответственный матч и не думаю, что кто-то выйдет играть на ничью», — приводит «РБ Спорт» слова Тихонова.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится в воскресенье, 11 апреля. Начало встречи — в 19.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-tihonov-e-to-match-goda-i-dlya-spartaka-i-dlya-lokomotiva/

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