Президент «Урала» — о контракте Погребняка: «Мы всегда договоримся, если он сможет играть»
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о ситуации с контрактом нападающего Павла Погребняка.
«Паша Погребняк будет играть столько, сколько сможет, — сказал Иванов «СЭ». — У нас не стоит вопрос заканчивает он или нет. С Пашей мы всегда договоримся, если он будет готов еще играть. В этом году он приехал без сборов, а сейчас помогает команде. Мы не заглядываем к нему в паспорт. Хотя я когда-то ему говорил: «Паш, чем быстрее ты закончишь, тем быстрее адаптируешься к новой жизни». Таких нападающих как Паша в нашей премьер-лиге очень немного».
Президент «Урала» заявил, что разговор о дальнейшей судьбе Павла Погребняка будет решаться в конце сезона.
«Доиграем сезон и будем разговаривать о его дальнейшей судьбе — захочет ли он играть или не захочет. Мы никогда не скидывали его со счетов, потому что он игрок высокого уровня. Он много сделал для нашего футбола и для нашего клуба. Он очень нам помог, а мы ему благодарны. Если Паша захочет, то он останется», — добавил Иванов.
Контракт 37-летнего форварда с екатеринбургским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. В текущем сезоне Павел Погребняк отметился двумя голами в Тинькофф-РПЛ. В матче 24-го тура против тульского «Арсенала» он сумел забить впервые за 5 месяцев.
(Артем Бухаев)
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