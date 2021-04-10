Совокупный чистый убыток клубов Российской Премьер-лиги по итогам 2020 года составил 4,88 миллиарда рублей и увеличился на 16,1 процента по сравнению с предыдущим отчетным периодом, информирует «РБ Бизнес» со ссылкой на данные ФНС.

Из 14 отчитавшихся клубов РПЛ восемь завершили финансовый год с чистым убытком. При этом наибольший зафиксирован у «Зенита» — 2,35 миллиарда против прибыли в 547 миллионов рублей годом ранее.

За ним следует ЦСКА с чистым убытком в 2 миллиарда, на третьем месте «Спартак» (-1,9 миллиарда рублей).

Самую большую чистую прибыль получил «Рубин» — 1,23 миллиарда рублей, в годовом выражении она увеличилась на 161,6 процента.

Также в числе прибыльных клубов высшего дивизиона оказались «Локомотив» (604,5 миллиона рублей), «Уфа» (523,9 миллиона), «Ростов» (19,2 миллиона) и «Урал» (174 тысяч).

Следует отметить, что о финансовых результатах за 2020 год не отчитывались «Химки» и «Ротор», поскольку их юридические лица являются бюджетными учреждениями. «Ахмат» не публикует в своей отчетности данные о выручке и чистой прибыли/убытке, а из показателей раскрыл лишь прочие доходы (320,4 миллиона рублей) и прочие расходы (349,3 миллиона).