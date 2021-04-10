«Зенит», ЦСКА и «Спартак» — самые убыточные клубы РПЛ 2020 года
Совокупный чистый убыток клубов Российской Премьер-лиги по итогам 2020 года составил 4,88 миллиарда рублей и увеличился на 16,1 процента по сравнению с предыдущим отчетным периодом, информирует «РБ Бизнес» со ссылкой на данные ФНС.
Из 14 отчитавшихся клубов РПЛ восемь завершили финансовый год с чистым убытком. При этом наибольший зафиксирован у «Зенита» — 2,35 миллиарда против прибыли в 547 миллионов рублей годом ранее.
За ним следует ЦСКА с чистым убытком в 2 миллиарда, на третьем месте «Спартак» (-1,9 миллиарда рублей).
Самую большую чистую прибыль получил «Рубин» — 1,23 миллиарда рублей, в годовом выражении она увеличилась на 161,6 процента.
Также в числе прибыльных клубов высшего дивизиона оказались «Локомотив» (604,5 миллиона рублей), «Уфа» (523,9 миллиона), «Ростов» (19,2 миллиона) и «Урал» (174 тысяч).
Следует отметить, что о финансовых результатах за 2020 год не отчитывались «Химки» и «Ротор», поскольку их юридические лица являются бюджетными учреждениями. «Ахмат» не публикует в своей отчетности данные о выручке и чистой прибыли/убытке, а из показателей раскрыл лишь прочие доходы (320,4 миллиона рублей) и прочие расходы (349,3 миллиона).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/sovokupny-j-uby-tok-klubov-rpl-uvelichilsya-na-16-v-2020-godu-do-4-9-mlrd-rublej/
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