Тетрадзе считает, что ЦСКА смотрелся блекло в матче с «Динамо»

Бывший игрок «Динамо» Омари Тетрадзе прокомментировал победу московского клуба над ЦСКА (2:1) в матче 17-го тура РПЛ.

«ЦСКА довольно блекло смотрелся на фоне «Динамо» за исключением 15 минут в начале. У армейцев есть проблемы с реализацией в первую очередь и есть проблемы в обороне. Команда борется за чемпионство из года в год, а для такой команды ЦСКА, на мой взгляд, очень много пропускает. Нет командной игры в обороне», — приводит слова Тетрадзе Metaratings.ru.

После 17 туров РПЛ «Динамо» и ЦСКА набрали по 29 очков, но бело-голубые опережают красно-синих по дополнительным показателям и занимают четвертое место.