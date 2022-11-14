Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:18

Тетрадзе считает, что ЦСКА смотрелся блекло в матче с «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший игрок «Динамо» Омари Тетрадзе прокомментировал победу московского клуба над ЦСКА (2:1) в матче 17-го тура РПЛ.

«ЦСКА довольно блекло смотрелся на фоне «Динамо» за исключением 15 минут в начале. У армейцев есть проблемы с реализацией в первую очередь и есть проблемы в обороне. Команда борется за чемпионство из года в год, а для такой команды ЦСКА, на мой взгляд, очень много пропускает. Нет командной игры в обороне», — приводит слова Тетрадзе Metaratings.ru.

После 17 туров РПЛ «Динамо» и ЦСКА набрали по 29 очков, но бело-голубые опережают красно-синих по дополнительным показателям и занимают четвертое место.

Источник: https://metaratings.ru/news/tetradze-tsska-dovolno-bleklo-smotrelsya-na-fone-dinamo-1412775/
Омари Тетрадзе
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сестра самого дорого футболиста мира: служила в норвежской армии и похожа на брата
В российских лыжах — новая звездная пара. Девушка на четыре года старше, ее избранник — из тундры
Глава МВД Турции Сойлу отверг соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле
В Кремле не стали комментировать визит Зеленского в Херсон
Минобороны заявило о полном освобождении Павловки в ДНР
Власти Индонезии заподозрили группу иностранцев в попытке срыва саммита G20
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур перед ЧМ-2022: «Динамо» — ЦСКА, «Локо» — «Спартак» и другие матчи
Кавазашвили ответил на вопрос, можно ли считать Сафонова первым вратарем сборной России
Не говорите на примере Сычевого о падении уровня РПЛ! Разве в Англии ворчали, когда начал забивать Варди?
Новиков уверен, что Захарян может заиграть на любом уровне
Выбери лучшего игрока 17-го тура РПЛ
Макарчук рассчитывает на то, что «Сочи» во второй части сезона РПЛ сыграет лучше, чем в первой
КДК рассмотрит неподобающее поведение «Спартака» в матче с «Локомотивом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Маслов назвал удовлетворительными результаты «Спартака» в первой половине сезона-2022/23

Каряка назвал лучших футболистов и тренеров первой части сезона РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости