Шварц: «Маринкин — тот футболист, который может занять место в стартовом составе «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал вероятность появления полузащитника Тимофея Маринкина в стартовом составе на матч 4-го тура РПЛ с «Зенитом».

Игра пройдет 16 августа в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:30 по московскому времени.

— В матче с «Динамо» Махачкала мы увидели Маринкина. Насколько вероятен его выход в матче с «Зенитом»?

— Возможно все. В воскресенье перед игрой примем решение. Маринкин — тот футболист, который может занять место в стартовом составе. Но мы примем решение непосредственно на установке до матча.

— Маринкин и Окишор были авторами ярких моментов в прошлом матче. Поделитесь секретом работы с молодежью?

— На самом деле нет никакого секрета. Дело в том, что мы смотрим на ребят, на их развитие. Стоит отметить клуб и академию, которые делают достаточно много в этом направлении. Ребята заслуживают тех игровых минут, которые получают, соответственно, получают место в составе и игровую практику.