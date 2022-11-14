Каряка назвал лучших футболистов и тренеров первой части сезона РПЛ

Бывший игрок сборной России Андрей Каряка назвал лучших тренеров и футболистов первой части сезона РПЛ-2022/23.

«Если говорить про лучшего игрока первой части сезона, то можно отметить Сычевого с его результативностью. Также в «Зените» рулит Малком и Промес в «Спартаке». Лучшие тренеры первой части сезона РПЛ — это Абаскаль, Карпин и Гончаренко. Могу, исходя из результатов, добавить Семака, который разгромил «Оренбург». При Федотове ЦСКА выглядит очень неплохо, хотя теряет не обязательные очки. Какого-то конкретного тренера лучшим назвать не могу, все достойны этого звания. Сейчас много тренеров, которые хорошо работают», — приводит слова Каряки Metaratings.ru.

После 17 туров лидером РПЛ является «Зенит», набравший 42 очка. На втором месте находится «Спартак» (36 очков), на третьем — «Ростов» (35 очков).

В списке лучших бомбардиров первое место делят Владимир Сычевой и Квинси Промес, у обоих по 14 забитых мячей. На третьей строчке Малков, в активе зенитовца 12 голов.