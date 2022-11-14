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Сегодня, 17:26

Каряка назвал лучших футболистов и тренеров первой части сезона РПЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
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Андрей Каряка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший игрок сборной России Андрей Каряка назвал лучших тренеров и футболистов первой части сезона РПЛ-2022/23.

«Если говорить про лучшего игрока первой части сезона, то можно отметить Сычевого с его результативностью. Также в «Зените» рулит Малком и Промес в «Спартаке». Лучшие тренеры первой части сезона РПЛ — это Абаскаль, Карпин и Гончаренко. Могу, исходя из результатов, добавить Семака, который разгромил «Оренбург». При Федотове ЦСКА выглядит очень неплохо, хотя теряет не обязательные очки. Какого-то конкретного тренера лучшим назвать не могу, все достойны этого звания. Сейчас много тренеров, которые хорошо работают», — приводит слова Каряки Metaratings.ru.

После 17 туров лидером РПЛ является «Зенит», набравший 42 очка. На втором месте находится «Спартак» (36 очков), на третьем — «Ростов» (35 очков).

В списке лучших бомбардиров первое место делят Владимир Сычевой и Квинси Промес, у обоих по 14 забитых мячей. На третьей строчке Малков, в активе зенитовца 12 голов.

Источник: Metaratings.ru.
Андрей Каряка
Квинси Промес
Малком Филипе (Малком)
РПЛ
Владимир Сычевой
3
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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