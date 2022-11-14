Маслов назвал удовлетворительными результаты «Спартака» в первой половине сезона-2022/23

Защитник «Спартака» Павел Маслов подвел итоги первой половины нынешнего сезона РПЛ для московской команды.

«Рано подводить итоги для «Спартака», у нас впереди еще две игры. Да, это Кубок, но все равно будем проводить те же матчи. В любом случае второе место в чемпионате не первое. Первое было бы хорошим результатом для нас. Так что если и подводить итоги половины сезона РПЛ, то скажу удовлетворительно. Хотелось все-таки закончить на первом месте. Кто лучший игрок «Спартака» в этой части чемпионата? Буду банален: вся команда молодцы, никого конкретного выделять не буду», — приводит слова Маслова Metaratings.ru.

После 17 туров «Спартак» занимает вторую позицию в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Лидирует «Зенит» — 42 очка.

23 ноября московская команда встретится с «Крыльями Советов» в рамках Кубка России. Начало — в 18.00 мск.