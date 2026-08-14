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14 августа, 16:36

Защитник «Динамо» Рубенс: «Зенит» — это не какой-то монстр, которого мы должны бояться»

Микеле Антонов
Корреспондент

Защитник московского «Динамо» Рубенс прокомментировал предстоящий матч 4-го тура РПЛ против «Зенита».

— В октябре 2025 года ты говорил, что на поле у «Зенита» будто 12 человек. Как готовитесь к игре?

— Когда играли там, было что-то с судейством, но ничего страшного. Дома было все нормально. Прошли их в Кубке. Что касается «Зенита», не думаю, что это какой-то монстр, команда, которую мы должны бояться. Мы можем играть, умеем играть против них. Важно хорошо подготовиться. Мы хорошо готовимся к этому матчу.

— Учитываете тот факт, что после поражения от «Родины» «Зенит» будет по-особенному настраиваться на матч с вами?

— Конечно. У «Зенита» качественная команда, наверное, на них есть немного давления, необходимо выиграть после поражения. Наверное, никто не ожидал такого результата. Возможно, нам будет чуть сложнее, потому что будет другой настрой. Наверное, для них обязательно будет взять три очка перед своими болельщиками. Будет сложный матч, но мы готовимся.

— Как оцените старт сезона? Думали, что столкнетесь с такими трудностями?

— Мы ждали чуть большего в начале чемпионата, например, победы в первом туре. Мы понимаем, что очки, которые набираем в начале чемпионата, могут потом оказаться очень важными. Сейчас у нас две победы подряд, очень важно продолжать в том же духе. Победы важны для атмосферы в команде, игроки чувствуют себя чуть спокойнее. Все еще впереди. Мы можем набрать много очков.

— В первых матчах играли против команд, которые больше обороняются. Можно ли сказать, что в этом смысле против «Зенита» будет легче?

— Конечно: когда ты играешь против команд, которые больше обороняются, тяжелее найти пространство и создавать моменты. Когда играешь против команды, которая тоже дает тебе играть, есть больше пространства, более открытые матчи. Я как футболист больше предпочитаю такие игры, когда соперник играет хорошо и дает играть.

— Вы иногда собираетесь в неформальной обстановке с бразильцами из московских клубов. Есть ли у тебя друзья в «Зените»?

— Дружбы с игроками «Зенита» нет, потому что они в другом городе. Конечно, знаю их, играл против них в России. Играли против друг друга и в Бразилии. В Москве есть много друзей, поэтому иногда собираемся.

Матч между командами пройдет 16 августа на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 14.30 по московскому времени.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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