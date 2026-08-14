Шварц — о матче «Динамо» с «Зенитом»: «В обороне нужно сыграть аккуратно и надежно»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал, как команда собирается действовать в матче 4-го тура РПЛ с «Зенитом».

Игра пройдет 16 августа в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.30 по московскому времени.

— Как планируете играть с «Зенитом»: отдадите мяч или будете отталкиваться от своих принципов?

— От нас потребуется обратить внимание на все фазы игры. С точки зрения обороны нужно будет сыграть аккуратно и надежно, учитывая тот класс, который есть у «Зенита». Нам также потребуется создавать опасные моменты при владении мячом, опасно переходить в атаку после отбора.

— Вы говорили, что команда испытывает проблемы с преодолением ментально сложных отрезков матча. Какая работа проводится, чтобы решить ее?

— Я думаю, в данном случае хорошим примером является наша последняя встреча, которую мы провели. В особенности последний отрезок матча. Это дает нам положительный импульс. С ним мы приобретаем опыт и идем в этом направлении.

— Насколько сложнее будет «Динамо» с учетом того, что «Зенит» проиграл «Родине»?

— Понятно, что эта тема на устах практически всю последнюю неделю. Но как только звучит стартовый свисток, во главу угла ставится первое единоборство, первый рывок вперед, первый удар. Все уже сконцентрированы на игре.