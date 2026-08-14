Махачкалинское «Динамо» поздравило «Спорт-Экспресс» с юбилеем

Пресс-служба махачкалинского «Динамо» поздравила «Спорт-Экспресс» с 35-летием.

14 августа газета отмечает юбилей со дня выхода первого номера.

«Сегодня одному из ведущих спортивных изданий страны «Спорт-Экспрессу» исполняется 35 лет. Оставаться в лидерах на протяжении десятилетий непросто. За этой датой стоит большая история: труд талантливых людей, годы добросовестной работы в интересах российского спорта и тысячи публикаций, которые составили настоящую летопись нашего спорта. Дорогой «Спорт-Экспресс», спасибо за все. С юбилеем и процветания!» — говорится в сообщении.