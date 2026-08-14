Экс-игрок «Спартака» Мелешин попал в базу данных «Миротворца»

Четырехкратный чемпион России по футболу Алексей Мелешин был внесен в базу украинского сайта «Миротворец», сообщает РИА «Новости».

Спортсмену вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Мелешин является воспитанником «Спартака». В составе красно-белых он четыре раза становился чемпионом России. Также в течение карьеры Мелешин выступал за «Сатурн», петербургское «Динамо», «Москву» и «Торпедо-ЗИЛ».

В России «Миротворец» признан экстремистским и заблокирован. Он нелегально собирает и публикует персональные данные журналистов, артистов, политиков и спортсменов, которые посещали Крым или Донбасс, либо по иным причинам вызвали неприязнь авторов ресурса.