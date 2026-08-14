Полузащитник «Рубина» Чумич переходит в «Партизан»

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Рубина» Никола Чумич продолжит карьеру в «Партизане».

Сербский клуб ничего не заплатит за 27-летнего футболиста, казанский клуб получит денежную компенсацию после определенного количества игр хавбека за «Партизан».

Чумич выступал за «Рубин» с лета 2023 года и провел за казанскую команду 53 матча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.