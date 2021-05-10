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Терюшков — о финансовой стимуляции от «Локомотива»: «Глупости! Мы и так заряжены!»

12:16
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Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком», а также отреагировал на разговоры о финансовой стимуляции от «Локомотива».

«Я читал про финансовую стимуляцию от «Локомотива». Это, конечно, глупости! С нами никто не связывался. Но мы и так заряжены! Игра со «Спартаком» для каждой команды является принципиальной. Мы хотим сегодня победить. Хочется взять реванш за первый круг. Сыграет ли Глушаков? Оставим интригу до матча. Пускай «Спартак» помучается над тем, какой у нас будет состав», — сказал Терюшков «СЭ».

«Спартак» с 53 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» — 44 балла и восьмая строчка.
Ранее, 9 мая, экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко допустил возможность финансовой стимуляции «Химок» со стороны других клубов в матче против красно-белых.

(Владислав Флегонтов)

Спартак — Химки

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