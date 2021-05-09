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Червиченко допустил возможность финансовой стимуляции «Химок» в матче со «Спартаком»

12:32
Андрей Червиченко. Фото Александр Вильф, -
Андрей Червиченко. Фото Александр Вильф, -
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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 29-го тура Тинькофф РПЛ красно-белых против «Химок». Встреча пройдет 10 мая.

«Игра должна быть интересной. Если «Химки» хотят снять с себя клеймо фарм-клуба, то они должны сопротивляться не менее отчаянно, чем с «Зенитом». Вполне возможно, что будет стимуляция от ближайших преследователей «Спартака». Там три команды, которые могут пообещать «Химкам» особые премиальные. Сам по себе «Спартак» сильнее «Химок», но легкой прогулки точно не будет. Они могут не выиграть, только если сами переоценят себя, как это было в матче с «Уфой». Нужно выходить с боевым настроением», — сказал Червиченко «СЭ».

«Спартак» с 53 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» — 44 балла и восьмая строчка.

(Владимир Пушкарев)

Спартак — Химки

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