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Гаврилов — о национальности следующего тренера «Спартака»: «Да хоть бурят!»

12:30
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Двукратный чемпион СССР Юрий Гаврилов высказался о национальности тренера, который сменит Доменико Тедеско во главе «Спартака».

«Честно говоря, мне все равно, какой национальности будет тренер — хоть бурят! Лишь бы была игра с результатом, да болельщик был бы счастлив», — сказал Гаврилов «СЭ».

Тедеско покинет «Спартак» по окончании сезона-2020/21. Он возглавил команду в октябре 2019 года.

(Александр Львов)

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