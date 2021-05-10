Ещенко: «Мирзов и Глушенков были в «Спартаке». Значит, опасные ребята!»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал об ожиданиях от матча 29-го тура РПЛ с «Химками».

«Команда — молодец, набрала ход, очки. Будет интересно, билетов нету. Придет наша торсида, будет болеть. Нам, что смотреть на «Химки»? Надо выигрывать, чтобы занять второе место.



Мирзов и Глушенков? Конечно опасные ребята, раз в «Химках» играют. Серьезно, без шуток. Мирзов раскрылся, Глущенкову надо после травмы набирать форму. Быстрые, техничные ребята. Раз они были в «Спартака», уже опасные», — цитирует Ещенко пресс-служба клуба.

Матч «Спартак» — «Химки» состоится сегодня, 10 мая. Начало — в 19.00 мск.