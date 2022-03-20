Терехов получил красную карточку в матче с «Крыльями Советов» и пропустит игру с «Зенитом»
Защитник «Сочи» Сергей Терехов получил красную карточку в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов». Он был удален в середине второго тайма.
На 53-й минуте матча Терехов получил первую желтую карточку, на 63-й — вторую.
Теперь Терехов пропустит матч следующего тура, в котором «Сочи» предстоит сыграть с «Зенитом».
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|19.03
|12:00
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Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|1 : 1
|19.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|2 : 3
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|3 : 0
|20.03
|14:00
|
Уфа – Краснодар
|1 : 1
|20.03
|14:00
|
ЦСКА – Рубин
|6 : 1
|20.03
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|2 : 3
|20.03
|20:00
|
Динамо – Ростов
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Ростов
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Рифат Жемалетдинов
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