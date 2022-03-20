20 марта в Москве «Динамо» сыграет с «Ростовом» в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена», начало — в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Ростов». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажут на matchtv.ru. Она начнется в 19.55.

«Динамо» с 42 баллами располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Ростов» занимает 12-е место с 21 очком.

12 марта «Динамо» разгромило тульский «Арсенал» (4:1) в РПЛ. 14 марта команда Валерий Карпина победила «Рубин» — 2:1.