Шаронов заявил о готовности вернуться в «Рубин» в случае ухода Слуцкого

Экс-тренер «Рубина» Роман Шаронов в разговоре с «СЭ» заявил о готовности возглавить казанский клуб.

«Готов ли я вернуться в «Рубин»? Если будет такая возможность — я всегда готов работать в этой команде! На данный момент у клуба есть тренер — Леонид Слуцкий. Он мой коллега, и я уважаю его работу и всего тренерского штаба в целом» — сказал Шаронов «СЭ».

Сегодня, 20 марта, «Рубин» в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ крупно проиграл ЦСКА со счетом 1:6.

После 22-го тура «Рубин» с 25 очками располагается на десятом месте.