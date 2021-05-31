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Телеведущая Тригубчак прокомментировала эротическую съемку с главой «Уфы»

15:42
Ростислав Мурзагулов и Ульяна Тригубчак. Фото Instagram
Ростислав Мурзагулов и Ульяна Тригубчак. Фото Instagram
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Телеведущая и бывшая айсгерл «Салавата Юлаева» Ульяна Тригубчак прокомментировала «СЭ» публикацию откровенной фотосессии с председателем совета директоров футбольного клуба «Уфа» и общественной палаты Башкирии Ростиславом Мурзагуловом.

В подписи к фотографиям в Instagram Тригубчак написала: «Вы пока обсуждайте, но не отписывайтесь!».

Мурзагулов же добавил к своему посту хэштег comingout, который подписчики Ростислава и Тригубчак восприняли как раскрытие информации об их отношениях.

«Я не готова рассказывать про свою личную жизнь, но Ростислав мне действительно близкий человек. И такое случается, что люди делают совместные фотосессии. Как он отреагировал на такую идею? Отреагировал хорошо. Идея возникла совместно», — сказала Тригубчак «СЭ».

Сам Мурзагулов не исключил увольнения из «Уфы» из-за откровенной фотосессии.

(Данил Алешин)

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