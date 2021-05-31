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Девять футболистов покинули «Химки»

15:56
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«Химки» расстались с рядом игроков. 31 мая закончились сроки действия контрактов у ряда футболистов. Владимир Дядюн, Павел Могилевец, Дмитрий Хомич, Андрей Мурнин и Гела Засеев покидают клуб, сообщает сайт команды.

Выступавшие за «Химки» на правах аренды Александр Долгов и Арсений Логашов возвращаются в «Ростов», а Резиуан Мирзов и Максим Глушенков присоединятся к «Спартаку».

Дополнительная информация:

https://fckhimki.com/news/sezon-2020-2021/may/khimki-pokidaet-ryad-futbolistov/

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