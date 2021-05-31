Девять футболистов покинули «Химки»
15:56
«Химки» расстались с рядом игроков. 31 мая закончились сроки действия контрактов у ряда футболистов. Владимир Дядюн, Павел Могилевец, Дмитрий Хомич, Андрей Мурнин и Гела Засеев покидают клуб, сообщает сайт команды.
Выступавшие за «Химки» на правах аренды Александр Долгов и Арсений Логашов возвращаются в «Ростов», а Резиуан Мирзов и Максим Глушенков присоединятся к «Спартаку».
Дополнительная информация:
https://fckhimki.com/news/sezon-2020-2021/may/khimki-pokidaet-ryad-futbolistov/
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