Девять футболистов покинули «Химки»

«Химки» расстались с рядом игроков. 31 мая закончились сроки действия контрактов у ряда футболистов. Владимир Дядюн, Павел Могилевец, Дмитрий Хомич, Андрей Мурнин и Гела Засеев покидают клуб, сообщает сайт команды.

Выступавшие за «Химки» на правах аренды Александр Долгов и Арсений Логашов возвращаются в «Ростов», а Резиуан Мирзов и Максим Глушенков присоединятся к «Спартаку».