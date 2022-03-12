Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» высказался о назначении Паоло Ваноли главным тренером «Спартака».

— Как полагаете, получится у Ваноли в «Спартаке»?

— «Спартак» — такой клуб, где сложно что-то прогнозировать. Он же все время в турбулентности. Назначения и Руя Витории, и Паоло Ваноли носят экспериментальный характер. Только-только у португальца все наладилось, стало понятно, в каком направлении развивается команда, и тут бах — увольнение. Пришел итальянец. Да еще никогда не работавший главным. По двум матчам делать выводы неправильно. Если с «Динамо» была качественная игра, то с ЦСКА... Не то. Но это нормально, учитывая недавнюю смену декораций.

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