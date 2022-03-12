«Арсенал» и «Динамо» объявили составы на матч РПЛ

«Арсенал» и «Динамо» объявили составы на матч 21-го тура Тинькофф РПЛ.

«Арсенал»: Коченко, Смольников, Новосельцев, Степанов, Радакович, Гулиев, Кангва, Костадинов, Кангва, Давиташвили, Деспотович.

Запасные: Левашов, Шамов, Беляев, Сокол, Суханов, Кулешин, Хабибов, Кайнов, Луценко, Панченко, Марков, Аджоев.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Бальбуэна, Скопинцев, Фомин, Шиманьски, Макаров, Захарян, Смолов.

Запасные: Лещук, Плиев, Н'Жи, Сазонов, Лесовой, Осокин, Тюкавин, Сулаквелидзе, Гладышев, Ласкальт.

Встреча «Арсенала» с «Динамо» состоится в Туле сегодня, 12 марта. Игра начнется в 16.30 по московскому времени.