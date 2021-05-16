Тедеско рассказал о своем будущем после ухода из «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско дал комментарий после победы в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» (2:2).

— Достаточен ли потенциал этой команды для борьбы за чемпионство?

— Конечно, верю, что команда способна на это. Были игры, где мы легко отдавали очки — с «Сочи» и «Уралом», например. С «Уфой» мы создали много моментов, но не забили. Могли и у «Зенита» дома выиграть. Так что, если посчитать, мы могли набирать на 8-9 очков больше. Но нельзя выиграть все матчи. «Зенит» в этом сезоне заслуженно стал чемпионом. Они были стабильнее. Но разрыв в этом сезоне меньше. И я верю во всех игроков «Спартака».

— Вы уже знаете, какую команду будете тренировать дальше?

— Конечно. Она называется «моя семья».

В чемпионате России-2020/21 «Спартак» с 57 очками стал вторым и получил путевку в квалификационный раунд Лиги чемпионов.

(Артем Калинин)