Квинси Промес: «Понимаю, чего от меня ждут. Прошу лишь дать время»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес после гостевого матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:2) подчеркнул, что следующий сезон он начнет с чистого листа. Красно-белые заняли второе место в чемпионате России и попали в отбор Лиги чемпионов.

— Перед уходом в «Севилью» ты не забил пенальти ПАОКу. Сейчас хотелось бы снова сыграть с греками и вернуть долг?

— Не важно, с кем нам предстоит сыграть. Я знаю, что такое пропустить Лигу чемпионов, и что такое сыграть в ЛЧ. У меня было и то, и другое в «Спартаке». Но я позитивный человек, верю в команду. Если ты думаешь об ЛЧ, надо верить только в победу. И ни в коем случае не размышлять, что случится, если ты проиграешь.

— Как ты оцениваешь свою игру в «Спартаке» после возвращения?

— Нужно время. Я пришел в середине сезона без сборов, начал знакомиться с командой, с ее качеством и уровнем. Порой даже менял позиции. В общем, думаю, достижение моего уровня — вопрос времени. Я понимаю, чего от меня жду. Но прошу всех дать мне немного времени. Следующий сезон я начну уже с чистого листа.

(Артем Калинин)