Квинси Промес: «Понимаю, чего от меня ждут. Прошу лишь дать время»
Нападающий «Спартака» Квинси Промес после гостевого матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:2) подчеркнул, что следующий сезон он начнет с чистого листа. Красно-белые заняли второе место в чемпионате России и попали в отбор Лиги чемпионов.
— Перед уходом в «Севилью» ты не забил пенальти ПАОКу. Сейчас хотелось бы снова сыграть с греками и вернуть долг?
— Не важно, с кем нам предстоит сыграть. Я знаю, что такое пропустить Лигу чемпионов, и что такое сыграть в ЛЧ. У меня было и то, и другое в «Спартаке». Но я позитивный человек, верю в команду. Если ты думаешь об ЛЧ, надо верить только в победу. И ни в коем случае не размышлять, что случится, если ты проиграешь.
— Как ты оцениваешь свою игру в «Спартаке» после возвращения?
— Нужно время. Я пришел в середине сезона без сборов, начал знакомиться с командой, с ее качеством и уровнем. Порой даже менял позиции. В общем, думаю, достижение моего уровня — вопрос времени. Я понимаю, чего от меня жду. Но прошу всех дать мне немного времени. Следующий сезон я начну уже с чистого листа.
(Артем Калинин)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю