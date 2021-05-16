Тедеско: «Спартак» навсегда останется в моем сердце"
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:2) поделился эмоциями от работы с командой.
Немецкий специалист по окончании сезона уходит из клуба. Спартак занял второе место в таблице и сыграет в Лиге чемпионов.
— Вы покидаете Россию, показав лучший результат после чемпионства. Как бы охарактеризовали свою работу?
— Не люблю говорить о себе — больше предпочитаю говорить про команду. Результат — это не работа двух-трех человек, а большой команды людей. И руководства, и болельщиков, и всех-всех. Без какого-то одного слагаемого этого успеха не было бы.
— Чем для вас будет «Спартак» теперь, как для болельщика?
— «Спартак» теперь — часть моей жизни. Он навсегда останется в моем сердце. Думаю, вы все видели и ощутили, что я чувствую.
(Артем Калинин)
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