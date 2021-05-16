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Тедеско: «Спартак» навсегда останется в моем сердце"

17:17
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:2) поделился эмоциями от работы с командой.

Немецкий специалист по окончании сезона уходит из клуба. Спартак занял второе место в таблице и сыграет в Лиге чемпионов.

— Вы покидаете Россию, показав лучший результат после чемпионства. Как бы охарактеризовали свою работу?

— Не люблю говорить о себе — больше предпочитаю говорить про команду. Результат — это не работа двух-трех человек, а большой команды людей. И руководства, и болельщиков, и всех-всех. Без какого-то одного слагаемого этого успеха не было бы.

— Чем для вас будет «Спартак» теперь, как для болельщика?

— «Спартак» теперь — часть моей жизни. Он навсегда останется в моем сердце. Думаю, вы все видели и ощутили, что я чувствую.

(Артем Калинин)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик
Реал

П2

25%

1.53

ТМ 2.5

19%

2.14

ИТБ2 (1.5)

13%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 3
ЦСКА 2
Матч завершен

X2

29%

1.40

ТБ 2.0

21%

1.45

Ф2 (0)

15%

1.69
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 2
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.96

Обе забьют - да

24%

1.68

1X

18%

1.90

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