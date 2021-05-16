Тедеско: «Спартак» навсегда останется в моем сердце"

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:2) поделился эмоциями от работы с командой.

Немецкий специалист по окончании сезона уходит из клуба. Спартак занял второе место в таблице и сыграет в Лиге чемпионов.

— Вы покидаете Россию, показав лучший результат после чемпионства. Как бы охарактеризовали свою работу?

— Не люблю говорить о себе — больше предпочитаю говорить про команду. Результат — это не работа двух-трех человек, а большой команды людей. И руководства, и болельщиков, и всех-всех. Без какого-то одного слагаемого этого успеха не было бы.

— Чем для вас будет «Спартак» теперь, как для болельщика?

— «Спартак» теперь — часть моей жизни. Он навсегда останется в моем сердце. Думаю, вы все видели и ощутили, что я чувствую.

(Артем Калинин)