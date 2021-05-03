Доменико Тедеско: «Сказал Селихову наслаждаться сегодняшним матчем»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, как он настраивал на матч 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Арсенала» (2:1) вратаря Александра Селихова.

«Не знаем пока, что с Кутеповым. Я видел его, выглядит он хорошо, но посмотрим позже. Сказал Селихову наслаждаться сегодняшним матчем. Это отличная история и для него, и для нас.

Знаю, что любому игроку непросто возвращаться в игру после такого длительного перерыва. Александр сегодня хорошо сыграл, доволен им».

В последний раз Селихов выходил на поле 8 апреля 2019 года в матче против ЦСКА, который завершился поражением команды со счетом 0:2. В тот раз он не смог доиграть встречу из-за травмы: вратарь сломал фалангу пальца кисти.

Осенью 2019 года футболист возобновил тренировки, однако вновь получил травму, на этот раз он повредил ахиллово сухожилие.