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Тедеско объяснил, почему решил поменять скамейку запасных

19:29
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после домашнего матча 13-го тура РПЛ против «Рубина» (0:0) объяснил, почему решил поменять скамейку запасных команды на «Открытие Арене».

Доменико Тедеско поменял скаймейку запасных на &laquo;Открытии Арене&raquo;.Реформы Тедеско. Что уже изменил тренер «Спартака»

Для 34-летнего немецкого специалиста эта встреча стала дебютной во главе красно-белых.

— С чем связано решение поменять скамейку запасных? Вопрос фарта? Или желание быть поближе к фанатам, которым вы сегодня аплодировали и которыми дирижировали?

— Две причины. Во-первых, хотели быть поближе к болельщикам, чтобы чувствовать их эмоции. Во-вторых, хотел бы находиться подальше от лайнсмена, который работает на этой бровке, чтобы в пылу ничего лишнего ему не сказать. (Игорь Рабинер)

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Спартак — Рубин

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