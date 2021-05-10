Рианчо рассказал, при каком условии можно хорошо оценить результаты Тедеско в «Спартаке»

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу красно-белых в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:1), а также подвел итоги работы Доменико Тедеско в московском клубе.

«Тренера обычно хорошо оценивают за его результаты и игру команды. Если по окончании сезона команда выйдет в Лигу чемпионов, ожидаемая задача будет достигнута. Надеюсь, «Спартак» сможет сыграть в Лиге чемпионов и добиться хороших результатов!», — сказал Рианчо «СЭ».

«Спартак» набрал 56 очков и вышел на второе место в турнирной таблице, обогнав «Локомотив» (53 очка). «Химки» остались на восьмой строчке (44 очка).

В последнем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Ахматом», «Локомотив» примет дома «Урал». Матчи пройдут 16 мая.

(Данил Алешин)