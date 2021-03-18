Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после победы над «Уралом» (5:1) в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ подвел итоги встречи и высказался о турнирных задачах красно-белых.

— Вы не жалеете, что матчи с «Рубином» и «Динамо» в БЕТСИТИ Кубке России вы провели по другой схеме?

— Я ни секунду не жалею о том выборе. Та схема новая для команды, нам важно иметь гибкость. В кубке мы играли лучше «Динамо», но они первые забили нам, вы помните тот момент в штрафной. После этого мы продолжили давить, но получили красную. С «Динамо» мы вообще часто играем в меньшинстве. Такова история. Тактика важна, но главное — энергия и качество отдельных игроков на поле. Мы хорошо играли оба матча с «Динамо», здесь нет речи о тактике.

— Думаете ли вы сейчас о чемпионстве?

— Я не думаю об этом. До конца чемпионата еще 7 матчей. В России все может случиться, любой клуб может выиграть у кого угодно. «Динамо» сегодня выиграло у «Краснодара», им дальше играть с «Уфой» и «Ротором». Нам же предстоят матчи с ЦСКА, «Локомотивом» и «Ростовом». У нас многие уезжают в сборные, вернутся прямо перед матчем с «Ростовом», так что будет не просто.

— В конце команда получила лишние четыре желтых. Вас это не напрягло?

— Да, вы правы, это не очень. Кутепов пропустит следующий матч. По этой же причине мы заменили Джикию, чтобы он не получил желтую. Это печальный момент, — сказал Тедеско.

«Спартак» с 44 баллами занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» — 12-я строчка и 26 очков. «Зенит» с 48 баллами лидирует в РПЛ,

(Сергей Федоров)