Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал гостевое поражение от «Спартака» в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ (1:5).

«Мы предполагали, что «Спартак» будет прессинговать. Индивидуальное мастерство футболистов сегодня помогло сопернику. Болезненное поражение, проиграла вся команда», — сказал Матвеев на послематчевой пресс-конференции.

После победы над «Уралом» «Спартак» с 44 очками закрепился на втором месте, «Урал» с 26 очками остался на 12-м месте.

(Сергей Федоров)