«Болезненное поражение». Главный тренер «Урала» — о матче со «Спартаком»
21:35
Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал гостевое поражение от «Спартака» в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ (1:5).
«Мы предполагали, что «Спартак» будет прессинговать. Индивидуальное мастерство футболистов сегодня помогло сопернику. Болезненное поражение, проиграла вся команда», — сказал Матвеев на послематчевой пресс-конференции.
После победы над «Уралом» «Спартак» с 44 очками закрепился на втором месте, «Урал» с 26 очками остался на 12-м месте.
(Сергей Федоров)
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