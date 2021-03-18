Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Болезненное поражение». Главный тренер «Урала» — о матче со «Спартаком»

21:35
Теги:

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал гостевое поражение от «Спартака» в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ (1:5).

«Мы предполагали, что «Спартак» будет прессинговать. Индивидуальное мастерство футболистов сегодня помогло сопернику. Болезненное поражение, проиграла вся команда», — сказал Матвеев на послематчевой пресс-конференции.

После победы над «Уралом» «Спартак» с 44 очками закрепился на втором месте, «Урал» с 26 очками остался на 12-м месте.

(Сергей Федоров)

Спартак — Урал

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




Загрузка...