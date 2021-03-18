Широков назвал конкурентов «Спартака» в борьбе за Лигу чемпионов

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков в разговоре с «СЭ» прокомментировал разгром «Спартака» над «Уралом» (5:1) в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ.

«Есть шесть или семь команд, которые будут бороться друг с другом за место в Лиге чемпионов. Сейчас у них есть отрыв — в следующем туре проиграют, будет отрыв в одно очко, и что? Не будут претендовать больше? Отсчитайте семь команд, вплоть до «Рубина» — вот они и будут бороться. «Краснодар», думаю, вылетел из гонки. Остальные все претендуют. Они сейчас друг между другом играть будут, как раз и выяснят все», — сказал Широков «СЭ».

«Спартак» с 44 очками закрепился на втором месте турнирной таблицы чемпионата России. «Урал» же с 26 баллами остался на 12-й строчке.

(Константин Колмаков)