Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему быстро отказался от идеи игры в четыре защитника.

— Почему вы быстро свернули эксперимент с 4 защитниками?

— Мы не потерпели неудачу с этой схемой. Если провести анализ, мы провели отличный матч с «Динамо», но проиграли. Потом играли плохо с «Рубином» — и проиграли. И потом мы проанализировали ситуацию. Считаю, у «Спартака» есть игроки и потенциал для этой схемы. Она сделает команду более гибкой тактически. Мне нравится экспериментировать с тактикой, анализировать соперника до последней детали. Но, поверьте, не это привело нас на второе место. Не моя работа и тактика. Футбол намного проще, а мы его часто усложняем. Прежде всего, нужна хорошая атмосфера в команде. Игроки, что выходят на поле, должны быть свободны внутренне. Конечно, тактика нужна — пара деталей в обороне, пара — в атаке. Но остальное — это эмоции и голод до борьбы и побед. Вы видели вчера гол Мозеса? Мы просили Зобнина подавать на дальнюю штангу — да. Но все сделали Соболев и Мозес. Гол был забит не благодаря тактике.

Не так давно мы играли с «Локомотивом». И должны были выиграть 1:0 или 2:0. Но на перерыв уходили при 0:2 и в меньшинстве... Во втором тайме вдесятером мы играли 4-4-1. И скажите — это был отличный тайм или нет? Мы должны были забить один гол, и тогда не переживали бы по поводу вчерашнего матча и турнирных перспектив.

(Артем Калинин)