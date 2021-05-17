Тедеско оценил свои шансы на возращение в «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, который покидает клуб, заявил, что не исключает варианта, при котором может вернуться в Россию.

— Каково ваше будущее? Можете представить себе, что вернетесь в «Спартак»?

— Никогда не думал ни о какой другой команде. Я здесь в этом клубе и горжусь этим. Могу себе представить, что вернусь. Если клубу потребуется, если ситуация будет подходящей. По моему будущему очень много слухов было в последнее время. Но я всегда говорил, что хочу доработать сезон здесь. А теперь просто хочу побыть с семьей. Посмотрим. Возможно, возьму небольшую паузу.

— РПЛ — сложная и необычная история. Вы помните что-то очень странное, что случалось с вами в нашей лиге?

— Не в нашем клубе это точно. В начале работы в новом клубе ты всегда узнаешь правила, где что моно, что нельзя. Но я не могу вспомнить чего-то кроме игры на искусственном поле в Уфе. Это своеобразный шарм РПЛ. Очень приятно было увидеть другие города, в том числе, с культурной точки зрения. Это привилегия для меня.

(Артем Калинин)