Тедеско: «Я работаю, чтобы видеть счастливые лица болельщиков после побед»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции рассказал, какие перформансы болельщиков ему запомнились.

— Почему вы упрощали игру, уделяя внимание прессингу и длинным пасам?

— Потому что хотел выигрывать. На самом деле, за два года мы играли по-разному: и длинными передачами, и короткими. Всегда есть много обстоятельств. Кого и на сколько ты можешь выпустить на поле, к примеру. Вчера мы играли при температуре +32. К такому не привыкли. Мы не хотели тратить все силы в первом тайме, правда, и 0:2 проигрывать тоже не хотели.

— Какими вы запомните болельщиков «Спартака»?

— Очень креативными, очень эмоциональными. Запомню перформанс на последнем дерби, где я был в роли охотника. Еще запомнил перформанс, где я был в роли крестного отца. Было множество моментов, когда после побед ребята шли к болельщикам и видели счастливые лица. Это подарок для нас — видеть, что вы счастливы. Профессия врача важнее тренерской — он спасает жизни. Порой я задаюсь вопросов — зачем вообще работаю и что делаю. И ответ — видеть счастливые лица болельщиков после побед.

В чемпионате России-2020/21 «Спартак» с 57 очками стал вторым и получил путевку в квалификационный раунд Лиги чемпионов.

(Артем Калинин)