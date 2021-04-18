Тедеско извинился за игру «Спартака» в матче с «Уфой»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско принес извинения за игру команды в матче с «Уфой» (0:3) в 26-м туре Тинькофф РПЛ.
— Приношу извинения перед всеми болельщиками «Спартакам» за результат, — сказал Тедеско на пресс-конференции. — Не было ни агрессии, ни эмоций. Мы играли как дети. Всю неделю старались поддерживать высокой ритм в тренировках, было много теоретических занятий. Для нас эта игра была сродни финалу. Но сегодня мы не сделали ничего, чтобы добиться победы.
(Олег Кошелев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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