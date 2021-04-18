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Тедеско извинился за игру «Спартака» в матче с «Уфой»

21:18
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско принес извинения за игру команды в матче с «Уфой» (0:3) в 26-м туре Тинькофф РПЛ.

— Приношу извинения перед всеми болельщиками «Спартакам» за результат, — сказал Тедеско на пресс-конференции. — Не было ни агрессии, ни эмоций. Мы играли как дети. Всю неделю старались поддерживать высокой ритм в тренировках, было много теоретических занятий. Для нас эта игра была сродни финалу. Но сегодня мы не сделали ничего, чтобы добиться победы.

(Олег Кошелев)

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