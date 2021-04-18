Стукалов объяснил, за счет чего «Уфа» разгромила «Спартак»
Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал крупную победу своей команды над «Спартаком» (3:0) в гостевом матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.
— Не скажу, что мы легко обыграли «Спартак», все-таки в этой команде квалифицированные футболисты, — сказал Стукалов. — Мы понимали свои сильные стороны и слабые стороны соперника.
Был недельный цикл, разбирали, показывали, как будем выходить в атаку. Обращали внимание на зоны «Спартака» в обороне. Добились того, чего хотели.
— Вы очень эмоционально переживали, когда ваша команда не реализовывала моменты при счете 2:0, чуть ли не до инфаркта. Было ощущение, что эти промахи выйдут вашей команде боком?
— До инфаркта еще далеко. Но вы знаете, что есть правило: не забиваешь ты — забивают тебе. Надо отдать должное ребятам: выстояли и забили третий мяч.
(Олег Кошелев)
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