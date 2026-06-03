Тедеев — о Севикяне в «Акроне»: «В декабре я сказал, что не смогу помочь этому футболисту, его надо отпускать»

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в интервью «СЭ» прокомментировал игру полузащитника тольяттинского клуба Эдгара Севикяна.

«А где он играл в последнее время? Был в «Ференцвароше», но там практически не выходил на поле. Мы понимали, что его тоже надо приводить в порядок. Он попал в среду, где мы требовали одного, а он к этому не был готов. Эдгар — талантливый мальчишка. Но не получилось встроить его в нашу систему. И сколько он сыграл в итоге за сезон? Что это дало ему и клубу? Ничего. Севикян проявил себя не так, как мы ожидали», — сказал Тедеев «СЭ».

Тедеев также заявил, что хотел отпустить Севикяна в прошедшее зимнее траснферное окно

«В декабре я сказал, что не смогу помочь этому футболисту, его надо отпускать. Но он был взят в аренду, и условия не позволяли ее расторгнуть. В итоге мы расстались с ним в самый неподходящий момент... Севикян переживает — это нормальная реакция спортсмена, который хочет играть. И все это из-за того, что трансферная политика со стороны спортивного блока, в частности спортивного директора, велась неумело. Ты же берешь на себя ответственность. И что это дало? Ничего. И это было очень тяжело пережить», — добавил Тедеев.

Севикян прошедший сезон провел в «Акроне» на правах аренды. За тольяттинский клуб 24-летний полузащитник провел 15 матчей и отдал 1 голевую передачу.

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