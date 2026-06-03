Отец Сперцяна: «Предложение из Саудовской Аравии есть. Пока думаем»

Мкртыч Сперцян, отец полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, подтвердил, что футболист получил предложение от клуба из Саудовской Аравии.

3 июня появилась информация, что Сперцян дал согласие на переход в саудовский «Аль-Ахли».

— Предложение есть. Пока думаем. Приоритет — Европа. Но если... Но нет такого, чтобы он уже согласился перейти в Саудовскую Аравию. Пока нет. Ждем, — приводит слова Сперцяна-старшего matchtv.ru.

В сезоне-2025/26 воспитанник «Краснодара» провел 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 18 результативных передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет 25 миллионов евро.

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