Отец Сперцяна: «Предложение из Саудовской Аравии есть. Пока думаем»
Мкртыч Сперцян, отец полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, подтвердил, что футболист получил предложение от клуба из Саудовской Аравии.
3 июня появилась информация, что Сперцян дал согласие на переход в саудовский «Аль-Ахли».
— Предложение есть. Пока думаем. Приоритет — Европа. Но если... Но нет такого, чтобы он уже согласился перейти в Саудовскую Аравию. Пока нет. Ждем, — приводит слова Сперцяна-старшего matchtv.ru.
В сезоне-2025/26 воспитанник «Краснодара» провел 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 18 результативных передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет 25 миллионов евро.
Источник: matchtv.ru
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|2
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|
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|11
|5
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|53
|
4
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|
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|30
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|10
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|35-39
|37
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|9
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|25-32
|33
|
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|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
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|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
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ЖК
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5
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