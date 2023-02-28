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Сегодня, 15:05

Тарханов: «Думаю, что «Спартак» реально поборется за чемпионство в следующем году»

Алина Савинова
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Российский тренер Александр Тарханов оценил шансы «Спартака» на чемпионство в сезоне-2022/23.

«Спартак» оставил приятно впечатление о себе по итогам двух матчей против «Локомотива». Они хорошо играли, местами была суета, но в целом было движение, настрой, команда бежит у Абаскаля. «Спартак» сейчас старается играть с позиции силы, этого хочет Абаскаль. Посмотрим, как теперь они проявят себя в чемпионате. Чемпионство в этом сезоне? Не думаю, сложно сейчас сказать. Видно, что Абаскаль закладывает хороший фундамент, но думаю, что команда реально поборется за чемпионство в следующем году. Предпосылки к этому есть», — приводит «РБ Спорт» слова Тарханова.

Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 36 очков за 17 туров.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-v-sleduyushhem-sezone-spartak-poboretsya-za-chempionstvo/
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ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
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Владимир Писарский

Владимир Писарский

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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