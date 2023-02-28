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Гаджиев: «Мы пришли к тому, что из 20 игр в Европе выигрываем одну»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев отреагировал на слова экс-главного тренера «Динамо» Андрея Кобелева, заявившего, что российская тренерская школа не хуже, чем зарубежная.

«Андрей Кобелев не очень далек от истины. Мы не можем сказать, что у нас есть грандиозные подвижки в развитии игры и подготовке кадров. Это одно направление, потому что развитие игры невозможно без подготовки тренерских кадров. Нельзя сказать, что у нас здесь все в порядке. Многие наши традиции мы утратили, к сожалению. Но то, что он в целом отмечает негативное влияние руководителей и агентов на подборку и расстановку кадров, это однозначно. Кто управляет процессом развития игры? Они. К чему мы пришли за последние 10-12 лет? Пришли к тому, что из 20 игр в Европе выигрываем одну. Конечно, это управленческая проблема», — приводит Metaratings.ru слова Гаджиева.

Ранее Гаджиев заявил, что у ЦСКА больше шансов на победу, чем у «Краснодара», в ответном четвертьфинальном матче FONBET Кубка России.

Источник: https://metaratings.ru/news/gadzhi-gadzhiev-my-prishli-k-tomu-chto-iz-20-igr-v-evrope-vyigryvaem-odnu-eto-upravlencheskaya-problema-231570/
Футбол
Гаджи Гаджиев
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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Зенит – Пари НН
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