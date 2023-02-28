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Сегодня, 15:21

Первак: «Для меня российский футбол существует для того, чтобы играть в Лиге чемпионов»

Алина Савинова
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Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Первак оценил шансы красно-белых составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство РПЛ.

«Мечтать не вредно. Реально «Спартак» стал значительно лучше играть при нынешнем тренере. Команда неплохо управляемая. Но «Зенит» все-таки обладает стабильным составом, и у него есть небольшой отрыв», — приводит «РБ Спорт» слова Первака.

Также он ответил на вопрос, сильно ли удивится, если «Спартак» отберет чемпионский титул у «Зенита».

«Я очень спокойно рассматриваю все возможные варианты. Никто нигде не будет играть. Но продолжается какая-то непонятная для меня гонка. Не удивлюсь, если кто-то в ней сдуру перегонит другого. Пусть гоняются. Во всем должен быть смысл. Для меня российский футбол существует для того, чтобы играть в Лиге чемпионов. Я не вижу развития без участия в таких турнирах. Этого нет, значит, извините, мы плохо развиваемся», — добавил специалист.

Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 36 очков за 17 туров. «Зенит» лидирует с 42 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-pervak-dlya-menya-rossijskij-futbol-sushhestvuet-chtoby-igrat-v-lige-chempionov/
РПЛ
ФК Зенит
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Юрий Первак
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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