Шикунов — о «Ростове»: «Комличенко, Осипенко, Вахания уйдут. Их не удержать»

Бывший спортивный директор «Ростова» Александр Шикунов в интервью «СЭ» порассуждал о перспективах донского клуба в следующем сезоне.

— Что теперь ждет «Ростов»? Это правда, что тренеры и руководители клуба в ближайшие дни покинут свои посты?

— Пока никаких официальных заявлений не было. На следующей неделе появятся новости. Ясно одно: лидеры команды уходят. А кто будет финансировать клуб, как все это будет работать... Непонятно.

— Лидеры — это Осипенко, Комличенко?

— Да. Они плюс Вахания. Их уже не удержать. Но это естественный процесс. Они столько уже сделали для «Ростова». Им уже, конечно, хочется поиграть в более статусных клубах, за другие зарплаты.

— «Ростов» не рухнет?

— Не думаю. В регионе серьезные люди. Они понимают, что эта команда значит для области. «Ростов» не раз уже сталкивался с такими ситуациями. Когда я приходил в клуб, там было всего три человека. Но ничего, все выстроили. Кубок выиграли, серебро взяли, попали в Лигу чемпионов. Просто нужно время. Понятно, что сразу Комличенко и Осипенко не заменишь. Наберемся терпения. Все зависит от финансирования. Будут деньги на трансферы — значит, все решаемо.

— Игорь Осинькин и «Ростов» — это реально?

— Если новые руководители пригласят его, то, думаю, реально.

«Ростов» в прошлом сезоне РПЛ набрал 39 очков и занял 8-е место.