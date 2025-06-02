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Шикунов — о «Ростове»: «Комличенко, Осипенко, Вахания уйдут. Их не удержать»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Александр Шикунов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший спортивный директор «Ростова» Александр Шикунов в интервью «СЭ» порассуждал о перспективах донского клуба в следующем сезоне.

— Что теперь ждет «Ростов»? Это правда, что тренеры и руководители клуба в ближайшие дни покинут свои посты?

— Пока никаких официальных заявлений не было. На следующей неделе появятся новости. Ясно одно: лидеры команды уходят. А кто будет финансировать клуб, как все это будет работать... Непонятно.

— Лидеры — это Осипенко, Комличенко?

— Да. Они плюс Вахания. Их уже не удержать. Но это естественный процесс. Они столько уже сделали для «Ростова». Им уже, конечно, хочется поиграть в более статусных клубах, за другие зарплаты.

— «Ростов» не рухнет?

— Не думаю. В регионе серьезные люди. Они понимают, что эта команда значит для области. «Ростов» не раз уже сталкивался с такими ситуациями. Когда я приходил в клуб, там было всего три человека. Но ничего, все выстроили. Кубок выиграли, серебро взяли, попали в Лигу чемпионов. Просто нужно время. Понятно, что сразу Комличенко и Осипенко не заменишь. Наберемся терпения. Все зависит от финансирования. Будут деньги на трансферы — значит, все решаемо.

— Игорь Осинькин и «Ростов» — это реально?

— Если новые руководители пригласят его, то, думаю, реально.

Александр Шикунов о&nbsp;победе ЦСКА в&nbsp;Кубке России-2024/25.«В следующем сезоне ЦСКА будет претендовать на чемпионство». Шикунов — о финале Кубка и будущем «Ростова»

«Ростов» в прошлом сезоне РПЛ набрал 39 очков и занял 8-е место.

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РПЛ
ФК Ростов
Александр Шикунов
Игорь Осинькин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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